Una big europea piomba su Zielinski, il Napoli riflette

Il campionato di Piotr Zielinski è certamente sotto le aspettative, almeno per le qualità, anche se in questa stagione ha totalizzato 7 reti in trentuno partite. Ultimamente Luciano Spalletti lo ha fatto partire dalla panchina, come a Verona e in casa contro la Roma, ma contro i giallorossi è entrato in campo ma non ha inciso. Secondo le pagine di Repubblica, ci sarebbe il Bayern Monaco che avrebbe chiesto informazioni sul centrocampista polacco. Il Napoli ci riflette e valuterà a fine stagione se confermarlo, avendo ancora il contratto fino al 2024, oppure cederlo in estate.

La Redazione