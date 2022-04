Ultime Napoli – Notizie alterne dall’infermeria per Spalletti

Il Napoli prosegue la preparazione, in vista della sfida di domenica contro l’Empoli al “Castellani”, fischio d’inizio ore 15,00. Per Luciano Spalletti notizie alterne dall’infermeria. Buone per quanto riguarda Juan Jesus e Osimhen che tornano ad allenarsi in gruppo. Ancora out per la sfida dell’ex per Di Lorenzo, lavoro personalizzato. Palestra e campo invece per Ospina che sta lentamente smaltendo lo stato influenzale. Palestra, come riporta il CdS, a scopo precauzionale, per Elmas. Per la formazione un solo dubbio: Demme o Fabian Ruiz, per il ruolo di regista e nei prossimi giorni le idee saranno più chiare.

La Redazione