TS decreta finita l’alternanza: “Meret sarà il titolare assoluto”

Fine dell’ alternanza. Almeno stando a quanto riportato da Tuttosport. Negli ultimi anni, la porta del Napoli è stata “divisa”, a volte in maniera equilibrata, a volte meno, tra David Ospina ed Alex Meret. Adesso, secondo il quotidiano torinese, potrebbe esserci la svolta. Il Napoli pare abbia preso una decisione definitiva. In porta il nuovo titolare potrebbe essere Alex Meret, visto che Ospina, essendo in scadenza sarebbe vicino all’addio. Tuttosport fa sapere che la dirigenza azzurra ha indicato il portiere friulano come titolare assoluto per l’anno nuovo.