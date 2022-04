Triplete del napolionline.com: oggi presente su One Station Radio,Tele Club Italia e Canale 8

Per ilnapolionline.com e il suo direttore Alessandro Sacco, oggi giornata importante a livello televisivo e radiofonico. Si comincia alle ore 12,25 a One Station Radio, per la rubrica “serie Al femminile”, dove si farà un bilancio sul momento del movimento in rosa. A seguire nel pomeriggio alle ore 16,00 a Teleclub Italia, programma condotto da Francesco Molaro, per parlare della prossima sfida del Napoli ad Empoli e non solo. Infine intorno alle ore 19,00 a Canale 8, nel corso di “Linea calcio” condotto da Silver Mele, per fare il punto della Primavera di Frustalupi.

La Redazione