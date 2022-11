TELECLUB ITALIA – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Il Napoli Primavera vince a Roma ed ha avuto una doppia valenza”

Nel corso di Teleclub Italia, durante la trasmissione “All Club Italia News”, condotto da Francesco Molaro, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “Il gol subito contro la Roma, lo definisco di concetto, nel senso che non ci sono state le scalate di alcuni giocatori del Napoli e la squadra giallorossa ha potuto manovrare al meglio. Il cambio di Osimhen? Secondo me non è stato quasi mai lanciato in profondità come nelle gare precedente e forse ad 8 minuti dalla fine era inutile tenerlo in campo. L’errore semmai è stato di non sfruttare al meglio Mertens. Domenica contro l’Empoli credo che possa essere la gara adatta agli azzurri, nel senso che i toscani giocano sempre a viso aperto e giocando di rimessa si può fare la differenza, compreso Lozano che può confermare la gara contro la Roma. Nella squadra di Andreazzoli ci sono diversi giovani interessanti come: Viti in difesa, Asslani a centrocampo e Parisi a sinistra, sfida interessante contro Zanoli. Gaetano? Alla Cremonese ha davvero disputato un’ottima stagione, autore anche di gol davvero pregevoli come contro Brescia, Alessandria e Cosenza. Secondo me l’anno prossimo può starci bene nella rosa azzurra. Infine la Primavera vincendo a Roma ha battuto due record. Non ha mai battuto i padroni di casa dell’era De Laurentiis e i giallorossi non avevano ancora perso in casa. Domani alle ore 11,00 la gara contro la Fiorentina, prima delle sfide salvezza contro Spal, Verona e Genoa”.

Factory della Comunicazione

La Redazione