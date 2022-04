Sesa, ex Napoli: “Mertens non diventa più giovane, andava sostituito”

Su Radio Marte, è intervenuto David Sesa, ex calciatore del Napoli, ecco le sue parole: “Ci sono dei paragoni giusti di mentalità con la Svizzera. L’Italia è venuta da una vittoria ad EURO 20 giocando un bel calcio propositivo e gli uomini di Mancini pensavano di qualificarsi facilmente al Mondiale. Invece, oggi anche Nazioni come la Svizzera, con giocatori di esperienza e che giocano in tutta Europa, possono mettere in difficoltà le big. Prima o poi doveva accadere che Insigne lasciasse Napoli. Lorenzo ha dato tantissimo alla causa e ha preso questa decisione che bisogna rispettare. Mertens con gli anni non diventa più giovane e andava sostituito. Negli ultimi anni la società azzurra ha comprato giocatori interessanti, è una società forte e può pescare in campionati importanti come accaduto con Anguissa in Premier League. De Laurentiis sono sicuro che li sostituirà con qualche big di qualità. Non ci sono tanti tiratori di punizioni in Italia ed in Europa. Il calcio è cambiato. Prima c’era più qualità e i giocatori erano talentuosi, ora è un gioco più fisico e di mentalità. Non ci sono più i vari Baggio, Totti e Del Piero. Un calcio diverso. In quattro anni a Napoli sono stato benissimo, è una città fantastica e gente meravigliosa. Non sono riuscito a dare il 100% ma a volte il calcio è strano. Quelli erano gli anni più difficili, arrivato nel 2000. Sono fiero di aver giocato per questa maglia”.