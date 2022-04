SERIE A FEMMINILE – Sassuolo-Napoli, tutte le info per la sfida del “Ricci”

Domenica 24 Aprile 2022 le neroverdi saranno impegnate nella ventesima gara di Serie A Femminile 21/22 Sassuolo-Napoli: il match si giocherà domenica 24 Aprile alle 14.30 alloStadio Ricci di Sassuolo.

Sarà aperta la Tribuna coperta con i seguenti prezzi:

Tribuna Coperta € 5,00

Tribuna Coperta Ridotto Under 14 € 2,00

Sarà possibile entrare nell’impianto dalle ore 13.00 attraverso l’accesso di Via Mazzini, numero civico 139.

La partita verrà trasmessa in diretta su TIM Vision, inoltre sarà possibile seguire gli aggiornamenti sulla pagina twitter ufficiale del Sassuolo

MODALITÀ D’ACQUISTO DEI TAGLIANDI

I tagliandi potranno essere acquistati a partire dalle ore 15.00 di martedì 19 Aprile secondo le seguenti esclusive modalità:

online su ticket.sassuolocalcio.it

presso lo Store Ufficiale del Sassuolo Calcio durante i seguenti orari di apertura: dalle ore 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30 (chiuso il lunedì mattina, il giovedì pomeriggio e la domenica).

durante i seguenti orari di apertura: dalle ore 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30 (chiuso il lunedì mattina, il giovedì pomeriggio e la domenica). presso i punti vendita Vivaticket (clicca qui per cercare il punto vendita più vicino a te)

Il giorno della partita allo Stadio Ricci gli sportelli della biglietteria saranno CHIUSI.

CAMBIO UTILIZZATORE

E’ vietato il cambio utilizzatore su tutti i titoli emessi.

MODALITÀ DI ACCESSO

In ottemperanza all’ultimo Decreto Legge del 24.03.2022 n°24, dal 1 al 30 aprile 2022 l’ingresso sarà concesso soltanto mostrando un documento d’identità valido e ai soli possessori di Green Pass COVID-19 (avvenuta vaccinazione di almeno una dose da almeno 14 giorni oppure certificazione di avvenuta guarigione dal Covid-19 nei 6 mesi precedenti la data della partita oppure risultato negativo di tampone rapido o molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti il match).

Ai ragazzi Under 12 sarà comunque consentito l’accesso all’evento (mostrando un documento d’identità valido e sempre previo acquisto del tagliando secondo le modalità sopra indicate).

Si ricorda a tutti i possessori di titolo di ingresso che è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 durante l’intero svolgimento dell’evento.

La certificazione verde COVID 19 non sarà richiesta al momento dell’acquisto del titolo, ma nella fase di accesso allo stadio, dove ogni spettatore dovrà sottoporsi alla misurazione della propria temperatura corporea. Verrà inibito l’accesso ai tifosi con temperatura superiore ai 37,5°.

Si precisa che chi acquisterà il biglietto senza avere il Green Pass non avrà diritto ad alcun rimborso . Il Sassuolo Calcio sottolinea che non saranno ammesse altre forme di certificazione, come per esempio l’autocertificazione, che non consentono il controllo tramite specifico QR CODE rilasciato dal Ministero della Salute.

Si invitano tutti gli spettatori ad arrivare con largo e adeguato anticipo per facilitare l’accesso all’impianto ed evitare ritardi all’ingresso, collaborando, successivamente, al momento dell’uscita per agevolare un regolare deflusso. I cancelli dello Stadio Ricci apriranno indicativamente un’ora prima dell’inizio della gara.

REGOLAMENTO D’USO

Si ricorda a tutti i titolari di tagliando che è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 durante l’intero svolgimento dell’evento. Al fine di garantire la distanza interpersonale, è anche obbligatorio per ciascun titolare di biglietto assistere alla partita dai posti indicati. Si avvisa che nel Regolamento d’uso dello stadio Enzo Ricci è stato inserito il divieto di fumo in tutte le aree dell’impianto.