Scozzafava, giornalista: “Spalletti credo debba restare a Napoli”

Su Radio Marte, è intervenuta Monica Scozzafava, giornalista, ecco le sue parole:

“Mertens titolare contro l’Empoli? Non so se deve o meno giocare da primo minuto, ma penso non deve giocare gli ultimi 5 minuti. Osimhen ha bisogno di uno come lui a supporto, ma non faccio il tecnico e non mi attacco ai retropensieri. Un allenatore vuole vincerle tutte e non credo ci sia un pregiudizio di Spalletti. Con la Fiorentina l’ingresso di Mertens ha dato l’illusione che la partita potesse cambiare. Con la Roma invece, Mertens è entrato tardivamente, in un momento sbagliato perché il belga non è un palleggiatore. Spalletti credo debba restare a Napoli, sarebbe schizofrenico cambiare tecnico. Ha avuto una rosa forte, ma che non ha scelto. Li ha assemblati nel modo migliore provando a dare alla squadra una identità tattica, ma questa squadra ha qualcosa che non funziona nel dna e quindi ben venga una rivoluzione fatta di nuovi arrivi scelti da Spalletti in base al proprio credo tattico”.