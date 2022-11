Reja sull’obiettivo del Napoli: “Asllani? Sa stare in campo in maniera intelligente e ha due ottimi piedi”

Pare che il Napoli stia sondando il terreno, che anzi, ci sia un vero e proprio interessamento per il giovane centrocampista dell’Empoli e della nazionale albanese, Kristjan Asllani, 20 anni e già nel mirino di club importanti. Il ct della nazionale albanese, Edy Reja, ha parlato proprio del ragazzo in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, in cui esprime tutta la sua ammirazione e stima, non solo tecnicamente parlando. “Mi ha colpito per la sua personalità e a marzo l’ho fatto esordire con la nazionale maggiore, contro la Spagna addirittura, anche se è ancora un Under 21. L’impressione è ottima, perché sa stare in campo in maniera intelligente e ha due ottimi piedi. Deve mettere su un po’ di muscoli per diventare più potente, per alzare l’asticella ed essere competitivo anche a livello internazionale. Kristjan deve anche migliorare la sua di velocità. Perché la palla sa già farla girare rapidamente. Ecco, a trovargli un difetto forse a volte deve essere meno scolastico nelle giocate”.

