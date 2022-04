Napoli, forse non sarà rivoluzione, ma il cambiamento è iniziato

Rivoluzione è un termine forte. Per la prossima estate se ne parla in merito al Napoli. Forse non sarà proprio tale, ma dei cambiamenti ci saranno eccome. Occorre ringiovanire la squadra e snellire gli ingaggi. Esistono situazioni già decise, come l’addio di capitan Insigne, ed oltre a lui, quasi sicuramente, faranno le valigie anche Ghoulam e Malcuit e, probabilmente, anche Ospina e Mertens, anche se per gli ultimi due pare esserci uno spiraglio per il rinnovo. Tuanzebe rientrerà in Premier dal prestito. Ci sono inoltre anche due arrivi certi: dalla Liga arriverà il terzino sinistro Mathias Olivera (24 anni) e dalla Georgia il 21enne esterno offensivo Khvicha Kvaratskhelia. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.