Mertens, la città lo vuole in campo. Spalletti riflette e AdL pensa al suo rinnovo

Uno dei temi che in città si parla, per quanto concerne il Napoli, è ovviamente Dries Mertens. I tifosi chiedono a gran voce di vedere in campo il belga al fianco di Osimhen, per non lasciare solo il bomber nigeriano che nelle ultime sfide non ha reso per il suo potenziale. Mister Luciano Spalletti, spesso ha detto in conferenza stampa, che per questioni di equilibri, non li ha schierati dal primo minuto. E’ chiaro che vista la condizione del “Ciro” fiammingo, bisognerebbe dargli più spazio e il tecnico di Certaldo riflette. Nel frattempo, come riporta il CdS, c’è il discorso del rinnovo e si sarebbe aperto uno spiraglio. Mertens accetterebbe la riduzione dell’ingaggio low cost fino ad 1,2 milione per una sola stagione. Se ne riparlerà a fine stagione, come detto dal d.s. Giuntoli, ma nel frattempo c’è da pensare al campionato e quindi si riflette.

La Redazione