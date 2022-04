Malfitano, giornalista: “Bisogna conquistare tutti i 15 punti rimasti”

Mimmo Malfitano, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “L’aritmetica non ha dato nessuna sentenza. Sarebbe riduttivo e offensivo per l’intelligenza della critica e soprattutto del popolo napoletano ridurre il tutto alla classica considerazione ‘vabbè, dobbiamo essere soddisfatti perché abbiamo raggiunto la Champions‘. Quello che voglio dire è che è vero che il Napoli è partito per la Champions, ma è anche vero che poi si è ritrovato lì a combattere per lo Scudetto e deve combattere. Ha a disposizione 15 punti, la cosa importante è che riesca a conquistarli tutti”.