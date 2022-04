Maccarone: “Ho dubbi su Bajrami al Napoli, non ne ho sul vice Insigne”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Massimo Maccarone, ex calciatore

“Il cammino del Napoli si è complicato nelle ultime due uscite. Mertens merita la conferma perché è un giocatore che ha dimostrato tanto al calcio italiano e al Napoli. E’ attaccato alla maglia, ai tifosi, alla città e i giocatori che hanno questo carisma li terrei sempre perché sono un valore aggiunto sia in campo che fuori. Con l’uscita di Insigne, a Napoli vedrei bene Berardi. Può essere determinante in tante partite, ha lo spunto per far male e mi piacerebbe vederlo in azzurro. 22 ha grandi qualità, ma al momento non lo vedrei come un titolare a Napoli quindi può crescere, ma ha bisogno ancora di tempo”.