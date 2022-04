Maccarone: “Empoli-Napoli? Mi aspetto una gara complicata”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Massimo Maccarone, ex calciatore, fra le tante, di Empoli, Siena e Middlesbrough.

Su Empoli-Napoli

“Mi aspetto una gara complicata. Il Napoli deve tenere le speranze alte per lo Scudetto, mentre l’Empoli, che ha fatto un girone di ritorno non bellissimo, è tanto che non fa risultato, avrà voglia di riscatto. Giocare in casa sarà un vantaggio”.

Sei mai stato vicino al Napoli?

“Ci sono stati due interessamenti, ma nulla di concreto. Se non erro prima che arrivasse Cavani, molti anni fa, quando io ero al Siena”

Premi qui per altre notizie sullo sport

Fonte: 1StationRadio