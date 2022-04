Il problema difesa esiste e non è una questione di interpreti

A prescindere dagli interpreti, la difesa del Napoli ha iniziato a mostrare una serie di falle del tutto inattese visto l’ottimo avvio di stagione. Il problema non sembra essere solo nella linea difensiva. Il centrocampo, che era stata la cerniera capace di tenere alla larga i pericoli, ha iniziato a perdere pezzi (le assenze di Anguissa e Lobotka su tutte) e di conseguenza anche lucidità. A quel punto, quindi, la difesa si è trovata spesso troppo sguarnita per poter fronteggiare le sfuriate degli attaccanti avversari. E allora Spalletti ha provato a cambiare qualcosa, provando con la linea a cinque. Nemmeno questa mossa è servita per salvarsi dall’ennesimo gol incassato e i limiti del sistema difensivo sono riemersi nuovamente. Ma in casa Napoli è già tempo di guardare avanti. Qualche buona notizia arriva dall’infermeria. Juan Jesus, che contro l’Empoli dovrebbe prendere il posto dello squalificato Koulibaly, sta meglio, mentre Di Lorenzo prosegue il suo percorso di recupero dopo l’infortunio al ginocchio e potrebbe andare in panchina.

Il Mattino