Gazzetta – E’ un centrocampista, è bravo, ha 20 anni, ed il suo nome è nella lista di Giuntoli

Il mercato del Napoli, che ufficialmente comincerà a giugno, prosegue spedito, anche in virtù della nuova linea societaria per cui si procederà verso il ringiovanimento della squadra. Dopo Olivera e Karavstkhelia, il club di De Laurentiis sta puntando ad un giovane dell’Empoli, Kristjan Asllani, 20 anni, centrocampista dell’Empoli e della nazionale albanese. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il giocatore si sta facendo notare non solo per la sua bravura, ma anche per la personalità, come riportato da IlNapolista.

“Lo scouting del Napoli segue da tempo il play albanese e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è pronto ad aprire un tavolo di trattativa al momento giusto. Evitando aste, ché il ragazzo piace a diversi club, e al tempo stesso discutendo in primis del difensore Sebastiano Luperto, in prestito dal Napoli e che probabilmente verrà riscattato dall’Empoli”