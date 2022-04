Francesco De Core, Giornalista: “Il Napoli ha fatto un grande campionato”

A Punto Nuovo Sport Show, vice direttore del Corriere dello Sport:

“Dal punto di vista raziocinante direi che il Napoli ha fatto un grande campionato ed è un traguardo tornare in Champions. Certo, c’è sempre del rammarico per lo scudetto. L’Inter delle tre in alto sembra quella più avanti. La svolta c’è stata contro la Juve. La Roma, giovedì, avrà l’appuntamento più importante. E, psicologicamente, il pensiero sarà sicuramente all’Europa League. Il Milan ha il calendario più difficile. I rossoneri avrebbero meritato il pareggio nel derby però, in attacco, molto male. Ibra è fuori. Giroud sfrutta le occasioni. Ma ultimamente non ha continuità. E le mezze punte, in fase realizzativa, vengono meno. Investcorp? Fossi un giocatore del Milan, darei tutto per far parte del nuovo progetto. Parliamo di fondi sovrani. Un investimento molto grande. L’arrivo degli Arabi in Italia. Il traguardo sportivo, già mi darebbe la molla per chiudere bene il campionato. Il far parte del Milan, società che ha una storia gloriosissima, con una capacità economica così rilevante, mi farebbe dare il 150%. Su questo non avrei dubbi. Mi sembra il minimo. Il Milan ha un calendario proibitivo rispetto all’Inter. Che, dopo Roma e Bologna, sarà molto agevole. È la settimana che, nel bene e nel male, chiuderà la lotta scudetto. Spalletti in bilico? No. Possiamo discutere sulle ultime prestazioni. Ha fatto benissimo in alcuni momenti. Poteva fare meglio in altri. Mi chiedo come mai il Maradona abbia funzionato meno. È un problema di squadra? Di ambiente? Mi interrogherei. C’è un’atmosfera rivolta al passato e meno al futuro. Questo potrebbe aver influito psicologicamente sui giocatori. Non dico la maglia con la faccia di Maradona. Ma anche l’evocare, continuamente, da parte di Spalletti, la protezione di Diego, non so se sia stato un segnale positivo o negativo. Non ho certezze. Ma un dubbio mi viene”.