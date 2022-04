[Formazioni] Empoli-Napoli: Bajrani nel ruolo di seconda punta. Demme al posto di Lobotka

Domenica pomeriggio allo stadio “Castellani”, fischio d’inizio alle ore 15,00, l’Empoli affronterà il Napoli per la trentaquattresima di campionato. I toscani dovranno fare a meno degli infortunati Tonali, Marchizza, Haas ed Ekong. C’è un ballottaggio in difesa, Luperto o Viti al fianco di Romagnoli. In attacco la novità è Bajrani che giocherà da seconda punta insieme a Pinamonti. Alle loro spalle Henderson. Per gli azzurri invece sarà 4-3-3 con Demme al posto dell’infortunato Lobotka. Per il resto Juan Jesus torna ad allenarsi in gruppo e ci sarà, mentre in forte dubbio Di Lorenzo, pronto Zanoli. In attacco spazio a Lozano, Osimhen e Insigne.

Fonte: CdS