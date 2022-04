Corriere Fiorentino – Il club viola starebbe pensando a Meret tra i pali

Il mercato sta per cominciare, anche se non ufficialmente, e i vari club pensano già ai rinforzi per la prossima stagione. Così, come riportato dal Corriere Fiorentino, il club viola starebbe pensando ad Alex Meret tra i pali per rinforzare la squadra di Italiano. “Con Terracciano ormai confermato, sembra più che probabile la partenza di Dragowski. Se per Carnesecchi la concorrenza è veramente ampia e importante, il nome attualmente in cima alla lista è quello di Guglielmo Vicario, attualmente all’Empoli ma di proprietà del Cagliari, seguito da Alex Meret, portiere del Napoli che piace molto alla dirigenza gigliata”.