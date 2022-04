Carboni, ex calc.: “Mancano cinque partite. Secondo me non è ancora deciso niente”

Amedeo Carboni, ex calciatore tra le altre di Lazio e Inter, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” su 1 Station Radio.

Sulla corsa Scudetto: Napoli fuori dalla lotta?

“Mancano ancora cinque partite. Secondo me non è ancora deciso niente. Chi è davanti, ovviamente, ha più percentuale di vincere. Secondo me il Napoli è ancora lì, anche se avrà sforzo maggiore da fare. Non sarà facile, ma è ancora lì. Deve ritrovare i giocatori importanti che ha, soprattutto in attacco. Rimane in lizza per lo Scudetto però”.

Le motivazioni dell’Empoli contro il Napoli

“Nessun giocatore scende in campo per perdere, a nessuno piace. Ci sono situazioni, come questa, con l’Empoli che è già salvo, in cui se perdi non ti arrabbi troppo. Il Napoli però deve puntare al massimo, non può lasciare punti. Sarà un vantaggio affrontare una squadra già salva come l’Empoli”.