CANALE 8 – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Vergara e Ambrosino? Giovani forti e da maneggiare con cura”

Nel corso di Canale 8, durante la trasmissione “Linea calcio”, condotto da Silver Mele, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco. “Ambrosino e Vergara? Sono due giovani con ampi margini di crescita. Sono secondo me da maneggiare con cura, fargli fare il giusto percorso, come per Gaetano e Insigne. Ambrosino è capocannoniere del campionato con 16 reti, mentre Vergara è il classico centrocampista a tutto campo e lo si era già visto nell’amichevole contro il Benevento. Da aggiungere anche Idasiak, spesso convocato in prima squadra e Costanzo che fisicamente sembra Koulibaly, ma si sta mettendo in luce in un girone non semplice. La Primavera? Ci tengo prima a stringermi attorno a mister Mazzarri, per la perdita della madre. Gli azzurrini hanno giocato con grande carattere contro la Roma, successo storico nell’era AdL. Se da qui a fine anno la squadra giocasse con questo spirito, la salvezza non sarebbe una chimera”.

La Redazione