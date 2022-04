Calaiò e Maggio promossi al corso saranno nuovi direttori sportivi

Una nuova vita dopo il calcio con il relativo passaggio dal campo alla scrivania. Questo il destino di quattro ex azzurri che nella giornata di ieri si sono diplomati dopo aver seguito il corso da direttore sportivo. Si tratta di Emanuele Calaiò, Christian Maggio, Giandomenico Mesto e Marco Storari. Tra loro solo Maggio è ancora in attività, visto che quest’anno ha continuato a giocare indossando la maglia del Vicenza in serie B, ma la sua strada sembra oramai già tracciata. Ad aspettare l’ex terzino del Napoli, infatti, c’è già un futuro da dirigente. Calaiò, invece, è già da qualche anno che studia da dirigente e consulente di procuratori sportivi. Ovviamente il suo occhio è molto attento sui giovani attaccanti e si è sempre detto pronto a intraprendere la carriera da direttore sportivo in un club professionistico.

Sono stati ufficializzati dal Settore Tecnico i neodirettori sportivi che si sono diplomati dopo aver superato gli esami finali del corso. Ma i quattro ex azzurri non sono gli unici ex calciatori ad aver superato il corso: tra gli altri anche Daniele Conti, Andrea Cossu, Sergio Floccari, Ivan Pelizzoli, Ferdinando Sforzini.

Fonte: Il Mattino