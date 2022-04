Anticipi e posticipi – Il Napoli giocherà sempre prima dell’Inter, tranne una volta

Mancano 5 partite alla fine del campionato, e la Lega Serie A ha diramato l’elenco delle partite fino al rush finale, dove si evince che il Napoli, tranne in un’occasione, giocherà sempre prima dell’Inter, come scrive oggi Il Mattino. “Due volte di sabato, due volte prima dell’Inter. La Lega Serie A ha comunicato oggi gli orari per anticipi e posticipi dei prossimi tre turni del campionato: la squadra di Spalletti sarà in campo con il Sassuolo di sabato alle 15 al Maradona, stessa collocazione anche la settimana successiva contro il Torino in trasferta (7 maggio).Gli azzurri torneranno a giocare di domenica il 15 maggio, contro il Genoa al Maradona alle ore 15.00. Sia per la 35ma che per la 37ma giornata il Napoli scenderà in campo prima dell’Inter, con la squadra di Inzaghi che giocherà prima degli azzurri solo in occasione di Inter-Empoli (venerdì 6 maggio). Il Milan giocherà sempre dopo gli azzurri”.