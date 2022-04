Alex Meret: “Spero di vestire ancora la maglia azzurra, sto benissimo in questa città”

Ha vissuto questa stagione praticamente all’ombra di David Ospina, ma Alex Meret, portiere del Napoli, che ieri ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, sa bene quanto sia apprezzato dal mister e dalla squadra. Dispiaciuto per il pareggio contro la Roma, che lo ha visto titolare in porta, ha però sottolineato quanto adesso più che mai sia importante non perdere energia e speranza, come riportato oggi da Il Mattino. «Sicuramente fa male prendere un gol così agli ultimi minuti, la vittoria era ad un passo, ma dobbiamo accettarlo, essere più attenti e ripartire subito. Ma l’umore del gruppo deve essere positivo. Certo, ora è più difficile raggiungere l’obiettivo Scudetto, ma non dobbiamo smettere di essere perfezionisti e andare in campo per vincere le partite. Le lacrime di Insigne non sono una resa. Credo che fossero per i due punti persi. Ora l’umore deve essere positivo, non possiamo abbatterci: bisogna provare a vincerle tutte». Voltata la pagina Roma, in casa Napoli si pensa già alla prossima partita, che sarà domenica pomeriggio in casa dell’Empoli. «Ci andremo con la voglia di sempre. Bisogna tirare fuori tutte le energie che abbiamo perché si può ancora sognare». A pesare tanto nel bilancio della stagione del Napoli ci sono anche le tante, troppe, sconfitte al Maradona. «È una cosa della quale non mi spiego, perché quando giochiamo in casa c’è una grandissima atmosfera. I tifosi ci stanno spingendo al massimo ed è un dispiacere non portare a casa punti di fronte a loro. La pressione non c’è, non deve esserci, siamo abituati a giocare davanti a tante persone».

Poi Alex parla del suo futuro, che vorrebbe ancora in maglia azzurra, non solo “azzurro Napoli”. «Spero di vestire ancora la maglia azzurra. La società sa che sto benissimo in questa città, quindi il mio obiettivo è questo. Inoltre vorrei provare a giocare qualche partita con l’azzurro Nazionale. Il mio obiettivo è questo e sarà questo anche il prossimo anno».