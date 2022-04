Ultime Napoli – Lobotka no, Juan Jesus ni

Il Napoli prosegue la preparazione al Training Center Konami di Castel Volturno, obiettivo tornare a vincere contro l’Empoli al “Castellani”. Per Spalletti non ci sono buone notizie dall’infermeria. Lobotka ieri ha fatto gli esami strumentali ed ha subito una lesione al bicipite femorale, quindi due settimane di stop. Anche Juan Jesus non sta meglio, lieve trauma distorsivo al ginocchio destro subito nell’allenamento di martedì. Ad oggi, secondo il Corriere dello Sport, resta in dubbio e in caso di forfait, è pronto Tuanzebe. Migliora invece Di Lorenzo che vorrebbe esserci nella sfida dell’ex, mentre è ancora out per sindrome influenzale David Ospina.

La Redazione