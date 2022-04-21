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Ufficiale, Serie B – Gli arbitri della 17ma di ritorno: a Benevento, Baroni

By Gabriella Calabrese
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Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 17ª giornata di ritorno del Campionato di Serie B 2021/22 in programma lunedì 25 aprile.

 

ASCOLI – CITTADELLA    h. 12.30

MINELLI

DELLA CROCE – CECCON

IV:      RICCI

VAR:     DIONISI

AVAR:       MOKHTAR

 

ALESSANDRIA – REGGINA     h. 15.00

GARIGLIO

MARCHI – AVALOS

IV:       CALZAVARA

VAR:      PRONTERA

AVAR:       LOMBARDI

 

COSENZA – PORDENONE    h. 15.00

MASSIMI

ROSSI M. – SCARPA M.

IV:     UBALDI

VAR:     MARINI

AVAR:     MUTO

 

CROTONE – CREMONESE    h. 15.00

FABBRI

SCATRAGLI – MASSARA

IV:      ARENA

VAR:     GIUA

AVAR:     MARGANI

 

FROSINONE – MONZA    h. 15.00

CHIFFI

PAGNOTTA – SACCENTI

IV:     PIRROTTA

VAR:     BANTI

AVAR:      RASPOLLINI

 

LECCE – PISA    h. 15.00

PAIRETTO

TOLFO – PAGANESSI

IV:     RUTELLA

VAR:     DI BELLO

AVAR:     DEI GIUDICI

 

BENEVENTO – TERNANA    h. 18.00

BARONI

SCHIRRU – GROSSI

IV:       MAGGIO

VAR:     NASCA

AVAR:     FIORE

 

BRESCIA – SPAL    h. 18.00

RAPUANO

DEL GIOVANE – NUZZI

IV:     SCARPA E.

VAR:      DI PAOLO

AVAR:       IMPERIALE

 

COMO – LR VICENZA    h. 18.00

SERRA

CIPRESSA – CIPRIANI

IV:       CATANOSO

VAR:      PATERNA

AVAR:      DI GIOIA

 

PERUGIA – PARMA    h. 20.30

DI MARTINO

ROSSI C. – ROBILOTTA M.

IV:     GRASSO

VAR:     PEZZUTO

AVAR:      PAGLIARDINI

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