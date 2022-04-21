Ufficiale, Serie B – Gli arbitri della 17ma di ritorno: a Benevento, Baroni

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 17ª giornata di ritorno del Campionato di Serie B 2021/22 in programma lunedì 25 aprile.
ASCOLI – CITTADELLA h. 12.30
MINELLI
DELLA CROCE – CECCON
IV: RICCI
VAR: DIONISI
AVAR: MOKHTAR
ALESSANDRIA – REGGINA h. 15.00
GARIGLIO
MARCHI – AVALOS
IV: CALZAVARA
VAR: PRONTERA
AVAR: LOMBARDI
COSENZA – PORDENONE h. 15.00
MASSIMI
ROSSI M. – SCARPA M.
IV: UBALDI
VAR: MARINI
AVAR: MUTO
CROTONE – CREMONESE h. 15.00
FABBRI
SCATRAGLI – MASSARA
IV: ARENA
VAR: GIUA
AVAR: MARGANI
FROSINONE – MONZA h. 15.00
CHIFFI
PAGNOTTA – SACCENTI
IV: PIRROTTA
VAR: BANTI
AVAR: RASPOLLINI
LECCE – PISA h. 15.00
PAIRETTO
TOLFO – PAGANESSI
IV: RUTELLA
VAR: DI BELLO
AVAR: DEI GIUDICI
BENEVENTO – TERNANA h. 18.00
BARONI
SCHIRRU – GROSSI
IV: MAGGIO
VAR: NASCA
AVAR: FIORE
BRESCIA – SPAL h. 18.00
RAPUANO
DEL GIOVANE – NUZZI
IV: SCARPA E.
VAR: DI PAOLO
AVAR: IMPERIALE
COMO – LR VICENZA h. 18.00
SERRA
CIPRESSA – CIPRIANI
IV: CATANOSO
VAR: PATERNA
AVAR: DI GIOIA
PERUGIA – PARMA h. 20.30
DI MARTINO
ROSSI C. – ROBILOTTA M.
IV: GRASSO
VAR: PEZZUTO
AVAR: PAGLIARDINI