Sosa: lieta sorpresa a CastelVolturno per Spalletti

Oggi fa il dirigente, ma a Napoli lo ricordano ancora per aver vestito l’ultima maglia numero 10 della storia azzurra. Roberto Sosa, argentino ed ex campione del club, era presente questa mattina al Konami Center, all’allenamento quotidiano di Luciano Spalletti. Il Pampa ha assistito alla seduta ed è stato salutato e festeggiato con calore dall’allenatore e dai membri della squadra.Con la maglia del Napoli, Sosa ha giocato per quattro stagioni, accettando l’inferno della Serie C nel momento di massima difficoltà azzurra e contribuendo al ritorno in Serie A della squadra allora allenata da Reja. Ma quello con Spalletti è un legame che va più in là negli anni: i due, infatti, si erano già conosciuti a inizio millennio con la maglia dell’Udinese. Mattino.it