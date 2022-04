SERIE B FEMMINILE – Brescia-Pink Bari 2-1, le “leonesse” allungano di nuovo a +7

Il campionato di serie B femminile è entrato nella fase decisiva della stagione e ieri sera è scesa in campo la capolista Brescia. Le leonesse partono forte e passano in vantaggio con la rete di Luana Merli. Le pugliesi ad inizio ripresa pareggiano con Strisciuglio che ribatte la parata di Lonni. Le padroni di casa tornano in vantaggio con la sfortunata autorete di Di Bari. Il Brescia allunga di nuovo a +7 sul Como. A fine gara le parole dei protagonisti di mister Emilio Garavaglia: «Sono molto contento della prestazione delle ragazze perché non era sicuramente facile. Tra primo e secondo tempo abbiamo visto due partite decisamente diverse: nel primo siamo riuscite a giocare e creare buone opportunità; nella ripresa c’è stata molta aggressività e molti errori, ma le ragazze sono state brave a non perdere la lucidità. Dal punto di vista della maturità è stato un altro bel passo in avanti. Hjohlman ha avuto un problema muscolare, vedremo l’entità nei prossimi giorni, mentre le due Merli erano un po’ acciaccate. Ora l’importante è recuperare le energie perché domenica ci aspetta un’altra partita fondamentale a Roma».

Brescia-Pink Bari 2-1

Brescia Lonni, Galbiati, Perin, Barcella, Viscardi, Ghisi, Magri, Hjohlman (41’ pt Porcarelli), Merli Cristina (31’ st Farina), Merli Luana (39’ st Pasquali), Brayda (31’ st Asta). (Ballabio, Maroni, Bianchi, Angoli). Allenatore Garavaglia

Pink Bari Shore, Capitanelli, Di Bari, Di Criscio, Spyridonidou, Strisciuglio, Bonacini (37’ st Labianca), Nefrou (26’ st Fuhlendorff), Riboldi, Maffei (37’ st Diaz Leblic), Prvulovic. (La Macchia, Laface, Larena, Fiore, Paparella). Allenatrice Mitola

Arbitro Manedo Mazzoni di Prato. Assistenti Perali di Chiari e Sbardella di Belluno

Reti 33’ pt Merli Luana rigore; 4’ st Strisciuglio, 15’ Di Bari autorete

Ammonite Maffei, Merli Luana

Note Centro Sportivo Mario Rigamonti. Calci d’angolo 4-2. Recupero pt 2’, st 5’.

Fonte: bresciacalciofemminile.it