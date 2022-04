Romanisti insospettiti dalla designazione arbitrale di Sozza!

Ad arbitrare la partita fra Inter e Roma sarà Simone Sozza, direttore di gara classe 1987 nato a Milano e della sezione di Seregno (provincia di Monza). Un particolare, quest’ultimo, che non è passato inosservato ai tifosi giallorossi che subito dopo le designazioni (al Var Massimiliano Irrati) si sono collegati alla pagina wikipedia del fischietto lombardo per accertarsi da dove provenisse: «No comment», «Questa volta il pallone lo porta direttamente lui, arbitra lì dietro», Se Maldini arbitrasse Milan-Juve sarebbe comunque più imparziale di Sozza ad Inter-Roma», «È interista lo sanno tutti», sono solo alcuni dei commenti che hanno inondato il web. Una sorpresa amara, dunque, anche se al momento è reputato uno dei migliori: «È molto bravo», «Il problema di Rocchi è evidente. Ha pochissimi arbitri di qualità e per i big match manda sempre gli stessi. Sozza ho letto che per rendimento è stato uno dei migliori quest’anno e l’ha designato, per evitare di mandare sempre i soliti 2-3».Polemiche alimentate anche dalle parole di José Mourinho al termine della partita contro il Napoli. Lo Special One si è scagliato contro l’arbitro della partita Di Bello per non aver assegnato un rigore su Zaniolo travolto da un’uscita di Meret: «Ci sono squadre che giocano per vincere lo scudetto, noi no, ma abbiamo il diritto per giocare per vincere le partite», ha tuonato il portoghese. Sozza è avvisato.

Fonte: Il Mattino