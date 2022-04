Grande impresa della Primavera di mister Illiano che ha bloccato sullo zero a zero la temibile Fiorentina nel recupero di campionato disputato oggi al Kennedy. Bravissime le giovani azzurre nel contenere la Viola nel primo tempo per poi sfiorare addirittura nella ripresa – in un paio di circostanze – il colpaccio con Visco. Decisiva nel finale Polidori con una super parata.

Fonte: Napoli femminile facebook