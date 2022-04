P. Czachowski, ex calciatore: “E’ un brutto periodo. Forse ha bisogno di recuperare le energie”

A Radio Marte è intervenuto Piotr Czachowski, ex centrocampista polacco:

“E’ un brutto periodo per Zielinski perché anche in Nazionale gioca come nel Napoli e cioè non bene. Forse sta giocando tanto, ma sono certo che appena finirà la stagione, avrà tempo di recuperare le energie e fare un buon Mondiale. Piotr deve giocare con la sua testa e adesso non sta giocando bene.

E’ un peccato che l’Italia non sarà ai mondiali, sono innamorato del calcio italiano”.

Fonte: Radio Marte