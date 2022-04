Multiproprietà: è più facile che si venda il Bari o il Napoli? Risponde Luigi De Laurentiis

Nella lunga intervista rilasciata al Cds al Presidente Luigi De Laurentiis la domanda sulla multiproprietà (Clicca qui per l’intervista integrale)

«È difficile scegliere. C’è grande interesse per il calcio italiano che ha un appeal molto significativo per il mondo, arabo, americano, dei fondi. Lo abbiamo visto per il Milan in questi giorni. Il rischio, vendendo i nostri asset agli stranieri, è di perdere un po’ l’identità, io sono nazionalista. Ma gli investimenti anche esteri portano avanti il brand che resta italiano. Vediamo».

Fonte: CdS