Miceli, all.: “Spalletti sembra che manca sempre di fare quel gradino che poi fa la differenza”

Salvatore Miceli, allenatore ed ex calciatore, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Si Gonfia La Rete.

“Spalletti sembra che manca sempre di fare quel gradino che poi fa la differenza perché ti permette di vincere. Dispiace per i tifosi del Napoli perché quella azzurra è stata la squadra che ha giocato meglio, per gran parte del campionato, ma nell’ultimo mese che è poi il momento clou della stagione, il Napoli è venuto meno. Le squadre che sono abituate a vincere, quando devono vincere, vincono. Il Napoli invece, per l’ennesima volta, ha mollato quando doveva vincere ed è un peccato perché aveva tutte le carte in regola per vincere lo scudetto. Questo è un campionato livellato, peccato.

Tutti i giocatori del Napoli sono di altissimo livello, ma se avessero avuto quel quid pluris, avrebbero permesso alla squadra di essere ancora in corsa. Come favorita questo punto vedo l’Inter, ma un mese fa c’erano Napoli e Milan avanti. Ci sono stati anche molti errori arbitrali a favore dell’Inter, ma è un peccato perché poi si vanno a guardare anche queste cose, la verità è che una squadra come il Napoli, con le possibilità che ha, avrebbe potuto vincere.

Ho molto rispetto per De Laurentiis, credo debba entrare di più nella cultura del tifoso napoletano e nelle sensazioni dei napoletani perché vincere un campionato a Napoli è diverso. Napoli è per sempre. Non ho consigli da dare al patron perché ha allestito un’ottima squadra”