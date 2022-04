Maradona Jr: “La Juventus è il vero fallimento del campionato”

Diego Maradona Junior, figlio del Pibe de Oro, ha parlato ai microfoni de “il Diabolico e il Divino” su New Sound Level 90FM, e tra le altre cose si è soffermato sulla stagione della Juventus. “Inter e Juve hanno speso il triplo del Napoli e comunque siamo lì in lotta, anzi, la Juventus è il vero fallimento del campionato e se ne parla troppo poco. C’è anche da dire che comunque il Napoli partiva per competere per un posto in Champions. Io comunque credo che Spalletti sia un allenatore molto bravo che è sempre riuscito a valorizzare le rose a disposizione“.