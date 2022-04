Mancini a Rai Sport si sbilancia su Immobile e Insigne

Roberto Mancini, tecnico della nazionale, presente alla gara fra l’Italia Under 17 ed i pari età della Polonia, ha parlato poi ai microfoni di Rai Sport, in particolare soffermandosi sulla prossima amichevole che gli azzurri giocheranno a Wembley contro l’Argentina. “Se ci saranno tutti, giocheranno quelli dell’Europeo perché comunque è una partita guadagnata con la vittoria dell’Europeo. Ciro Immobile e Lorenzo Insigne ci saranno, soprattutto per la prima delle gare di giugno, poi valuteremo per le altre. Non ho ancora parlato con Immobile, non so cosa pensi in questo momento ma io credo che quando ci siano situazioni così è chiaro che il momento non è semplice. La delusione a Palermo è stata tanta. Bisogna anche saperlo superare e andare avanti. Nuove facce? Al momento non ci sono così tante scelte da poter cambiare tutto”.