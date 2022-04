Maglia di Maradona all’asta: già un’offerta di quasi 5 milioni

– Dopo la decisione didi affidare la maglia conservata per quasi 36 anni asi è aperta una polemica in sosteneva che non fosse la maglia indossata dal padre, che mai si sarebbe privato di un cimelio del genere. Prontamente è intervenuta anche la casa d’aste Sotheby’s, spiegando tutti gli accertamenti fatti per verificare l’autenticità della divisa . Polemiche a parte,