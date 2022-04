Premere f5 per gli aggiornamenti

Come di consueto, la parola agli azzurri. Oggi, alle 13, sarà il portiere del Napoli, Alex Meret, ad essere in diretta ed in esclusiva a Radio Goal nel solito appuntamento settimanale con un tesserato del club partenopeo. Meret, rientrato nella gara con la Roma, dopo un infortunio, parlerà del suo momento personale, ma anche di quello della squadra. IlNapolionline vi aggiornerà in tempo reale.