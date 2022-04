In attesa del rinnovo, un club italiano ha puntato Dries Mertens

Tra le squadre in fila per Dries Mertens potrebbe esserci anche l’Inter: questa la notizia che arriva dall’Olanda, dove il futuro dell’attaccante del Napoli resta al centro delle discussioni per il prossimo anno. La squadra nerazzurra, infatti, potrebbe lasciar partire tanti veterani che pesano sulle casse del club, tra questi anche Alexis Sanchez, tra i più pagati. E al posto del cileno, Inzaghi starebbe pensando proprio a Mertens. Una soluzione low cost, visto che il contratto del belga è in scadenza a fine stagione con il Napoli, e anche dal punto di vista dell’ingaggio i parametri dell’Inter permetterebbero l’investimento. Un elemento per la panchina, ma già esperto e fisicamente integro che Inzaghi avrebbe indicato a Marotta per l’estate, secondo quanto scritto da Voetbalmagazine. Per Dries restano comunque vive le piste americane, qualora Napoli, Inter o altri club europei non dovessero puntare su di lui la prossima stagione: tra queste anche l’Inter Miami in cui gioca l’ex compagno Higuain.

Fonte: ilmattino.it