Il Napoli lancia un messaggio d’amore a Mertens

Il Napoli pensa al campo, dove cercherà di chiudere la pratica Champions già ad Empoli, ma con uno sguardo al futuro, compreso i rinnovi. Uno su tutti tiene banco, quello di Dries Mertens, che a Giugno avrà il contratto in scadenza. A differenza dei vari Insigne, Ospina e Ghoulam, il club azzurro può esercitarlo per un altro anno. Per la politica degli ingaggi, ovviamente si scenderà dai 4,5 ad 1,2 milione a stagione. La novità, come riporta il CdS, è che il belga accetterebbe anche questa riduzione drastica, pur di restare a Napoli e far crescere Ciro Romeo. Si aspetterà la fine della stagione e poi si capirà se ci sarà il lieto fine.

La Redazione