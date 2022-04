Il d.s. Giuntoli e i cinque nomi nella lista. Ad Empoli ci sarà un osservato speciale

Il mercato estivo non è ancora cominciato, ma il Napoli certamente non vuole restare a guardare, anzi si è già mosso in anticipo. Sono praticamente presi il terzino sinistro del Getafe Mathias Olivera e l’esterno sinistro classe 2001 della Dinamo Batumi Kvratatskeila. Ora il d.s. del club azzurro Cristiano Giuntoli segue altri cinque nomi nella lista. Il primo è Traorè del Sassuolo, dove c’è stato anche la prima offerta, respinta al mittente. Senza dimenticare, come riporta il CdS, Cambiaso del Genoa, Nandez del Cagliari e Barak, qui la pista è molto calda. Infine Bajrani dell’Empoli, domenica sarà l’osservato speciale, nella sfida contro i partenopei. Insomma è ancora presto, ma è sempre calciomercato.

La Redazione