A un passo dal sogno, la Juve Stabia si sveglia nel peggior modo possibile: 2 punti di penalizzazione per il mancato versamento di ritenute Inps. La decisione è stata presa dal Tribunale federale. La squadra di Novellino, in lotta per un posto nei play-off, è ora costretta a vincere contro il Francavilla e deve sperare nella sconfitta del Foggia con l’Avellino. Una vera e propria beffa per le Vespe.