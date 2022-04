GdS – Casale nome caldo del mercato: piace molto al Napoli

Nicolò Casale, 24 anni, difensore centrale del Verona ha messo in mostra le sue qualità e mostrato il giusto potenziale per diventare un ottimo difensore in futuro. La Gazzetta dello Sport lo indica come possibile uomo mercato del Verona e tra le società interessate c’è soprattutto il Napoli: i rapporti tra le due società sono ottimi e in passato sono state chiuse trattative importanti come quella di Jorginho e Rrahmani. Occhio, però, alla concorrenza: la Lazio lo voleva nel mercato invernale e anche il Milan è interessato al giocatore.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com