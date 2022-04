Enrico Fedele, ex procuratore, ed opinionista, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. “Osimhen non può giocare da solo, lo dico dall’inizio. Ha bisogno di spazio ed il 4-3-3 non è il suo gioco. Osimhen è una grande punta scardinatore, un grimaldello che nello spazio largo è molto utile con un giocatore vicino che sia un cecchino ecco perchè Mertens in discreta salute è più efficace di tutti”.