Empoli, da Napoli al Napoli: non vince dalla sfida del Maradona

Come se il karma lo volesse punire, l’Empoli non vince dalla gara del Maradona, quando un gol ai limiti dell’assurdo di Cutrone (di nuca su un rimpallo), mise il Napoli in ginocchio e portò le prime critiche alla squadra. Ora, la squadra di Andreazzoli è in crisi e non vince dal 12 dicembre, spegnendo qualsiasi anche minima ambizione della squadra toscana. Dal Napoli al Napoli: l’Empoli prova a scacciare la makumba che il Maradona, per ripicca, gli ha scagliato contro da quel nefasto pomeriggio di dicembre.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com