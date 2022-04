Domenica Luperto ritrova gli azzurri. Il suo procuratore: «Osimhen non lo spaventa»

Si ritroveranno domenica contro Sebastiano Luperto e il Napoli, il difensore pugliese è ancora in prestito dall’azzurro ma in Toscana ha trovato quella continuità mai avuta negli anni precedenti. Ma a fine stagione sarà ritorno in azzurro? «In azzurro ha sempre avuto un problema: aveva davanti a se aveva uno tra i giocatori più forti al mondo che è Koulibaly. Vedremo cosa accadrà a fine stagione, cosa deciderà il Napoli con l’allenatore e poi valuteremo»

le parole di Diego Nappi, agente del difensore. Che squadra affronterà il Napoli domenica?

«L’Empoli vuole chiudere il campionato al meglio, ma la stagione è comunque positiva» continua Nappi a Radio Marte «Le sirene di mercato? Non so se distraggono i calciatori, ma se non hai un equilibrio mentale, non puoi fare il salto nella grande squadra. L’Empoli è fatta di tanti calciatori interessanti e sono certo che domenica assisteremo ad una bella partita. Marcare Osimhen non spaventa Luperto perché lui è uno molto freddo, anzi lo stuzzica e gli fa tanto piacere giocare contro la sua squadra ed i suoi compagni». Fonte: Il Mattino