Birindelli, ex giocatore: “Zanoli? E’ giusto che il Napoli ci punti e ci creda”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Alessandro Birindelli, ex giocatore di Juventus ed Empoli, ecco le sue parole: “Zanoli? Io dico sempre: lasciamolo giocare, lasciamolo tranquillo ed evitiamo giudizi, sia positivi che negativi. E’ un prospetto importante, un ragazzo che a Napoli può fare bene. Lasciamolo esprimere per il suo potenziale e, inevitabilmente, lasciamolo anche libero di sbagliare per farsi quel bagaglio d’esperienza. Tendiamo ad esaltarli subito, così come criticarli quando poi non giocano bene. Lui ha sicuramente carattere da vendere, perchè non è facile giocare al Maradona. Il Napoli deve puntarci? Certamente. Un ragazzo che si presenta con quella serenità, al di là del fatto che possa fare un errore tecnico, è un buon prospetto. E’ giusto che il Napoli ci punti e ci creda. Calciopoli? Ti dico: il processo è stato così lungo e logorante che, ancora oggi, non ho capito come sia finito (ride, ndr). Si è parlato di scandalo ecc, poi tutto è sembrato affievolirsi. Il direttore (Moggi, ndr) è quello che è stato più colpito, anche umanamente. So quanto lavorava perchè quella squadra restasse al top. Noi quello scudetto ce lo sentiamo nostro perchè sappiamo quando lavorammo per conquistarlo sul campo”.