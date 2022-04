Birindelli, ex Empoli: “Empoli-Napoli? Gara importante per la classifica”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Alessandro Birindelli, ex giocatore di Juventus ed Empoli, ecco le sue parole: “Spalletti criticato per l’inserimento di un difensore? Dipende dalla lettura che danno i giocatori in campo. Anch’io, allenando i ragazzi, a volte ho l’esigenza di passare a 3 ma cerco di evitare i numeri per non dare indicazioni controproducenti. Chiaramente se inserisci un giocatore più propositivo puoi alzare la linea difensiva di 15/20 metri, in altri casi se viene interpretato male il modulo e, se il pressing degli avversari è organizzato, rischi di abbassarti troppo. Empoli-Napoli? Le insidie, quando affronti l’Empoli, ci sono perchè è una squadra che ama giocare senza volersi difendere ad oltranza. Si difende attaccando, perchè è la sua mentalità e il suo modo di stare in campo. I risultati sono venuti meno ma la prestazione c’è sempre stata. Col Napoli è importante perchè, la classifica, non è così tranquilla è c’è bisogno di far punti. Il Napoli adesso non sta benissimo, vedremo se questo doppio colpo che l’ha allontanato dalla corsa scudetto ha lasciato il segno”.