Ballotta, ex portiere: “L’anti Inter? Milan avvantaggiato sul Napoli”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Marco Ballotta, ex portiere, tra le tante, di Lazio e Inter, ecco le sue parole: “Chi può davvero essere l’anti Inter? Se rientra anche la Juventus, vuol dire che diamo proprio una possibilità a tutti perchè è davvero staccata. Il Milan ha dei problemi in attacco ma, soprattutto, ha tanti giocatori giovani che non hanno vinto nulla e si è visto in modo evidente poi non ha i cambi. Poi, penso che in futuro sarà una grande squadra con due-tre innesti. Sicuramente vedo il Milan avvantaggiato sul Napoli come inseguitore dell’Inter. Meret ha rallentato la propria crescita a Napoli? Ha bisogno di giocare come tutti i portiere giovani. Il Napoli deve dargli la possibilità di mettersi in mostra, anche in prestito se necessario. Lui sta rallentando la crescita senza dimostrare davvero il proprio valore. A 25 anni non sei più giovane nel calcio: se sei un portiere di prospettiva, a quell’età devi avere almeno 100/150 presenze. Meret non ha potuto dimostrare il proprio valore, prendete Donnarumma per esempio: ha iniziato a giocare a 16 anni e ha avuto grandi opportunità”.