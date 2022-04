Apre a Napoli Healthy Color, ristorante di Sfera Ebbasta, Andrea Petagna e Marcelo Burlon

L’EVENTO – Si è presentata una folla oceanica all’inaugurazione di fare da “cavie” per la sua nuova avventura imprenditoriale. – Si è presentata una folla oceanica all’inaugurazione di Healthy Color, il ristorante di Sfera Ebbasta, Andrea Petagna e Marcelo Burlon . Apertura alle 12, ma già mezz’ora prima si era creata una lunga fila di fan/clienti in trepidante attesa di vedere il cantante e

INAUGURAZIONE MUSICALE – Pochi dubbi, il trapper rappresentava il piatto forte della giornata. Per capirlo bastava un colpo d’occhio anche distratto, perché un ragazzo su due sventolava una bandiera tricolore, ovvero il vessillo che Sfera aveva chiesto ai suoi fan di portare per l’inaugurazione del locale e il lancio contestuale del suo nuovo progetto discografico: «Italiano». I tre imprenditori si sono fatti aspettare dai quasi 4 mila fan fino alle 17, quando sono entrati da una porta secondaria per poi presentarsi al cospetto della folla scatenata ed è iniziata subito la festa: dalle casse del ristorante è partita a tutto volume la nuova hit di Sfera che il trapper ha cantato con la folla alle sue spalle. E allora anche i burger vegetali, i wok e i piatti salutari di Healthy Color sono passati in secondo piano. Tutti per Sfera, Sfera per tutti. Impeccabile la gestione dell’evento da parte della Zon Productions di Oliver Zon che ha fatto da padrone di casa insieme all’amministratore di Healthy Color, il napoletano Giorgio Lanzillo che hanno gestito i clienti del ristorante fino alle 23 di ieri sera, quando si sono spente le luci dello store napoletano dopo il primo giorno di apertura.

LA GIORNATA DEI “TRE MOSCHETTIERI“ – Ma la giornata dei tre paladini del cibo sano non è stata solo all’insegna del casino del loro ristorante. Marcelo Burlon, infatti, ha trascorso parte della mattinata di ieri ai Quartieri Spagnoli dove ha visitato il murale dedicato a Maradona e ha posato con una maglietta dei Quartieri. Poi il pranzo a Marechiaro, con Sfera e Petagna che, da padrone di casa, ha fatto un po’ da cicerone agli altri due soci in affari portandoli in giro nelle location più affascinanti della città.

