Spalletti e la squadra: “Vinciamole tutte e cinque le gare”

Dopo il pari contro la Roma, i fischi del pubblico alla squadra e a mister Spalletti, che sanno di resa e un pizzico di amarezza, per quello che poteva essere e non è stato. Il calo nelle ultime partite, i cambi del tecnico di Certaldo che non hanno convinto, sono da contorno al momento della squadra. Eppure il gruppo non vuol sentir parlare di resa, anzi le ultime cinque partite si cercherà di ottenere il massimo. Dal mister ai giocatori c’è un solo coro: “Vinciamole tutte e cinque”. Uno dei più affranti era certamente Lorenzo Insigne, tra lacrime e amarezza, si è affidato ai social: «È stato un colpo duro per tutta la squadra, ma soprattutto per i nostri tifosi che ci hanno sostenuto per tutta la partita. Adesso a testa alta: non molliamo fino alla fine». Il Napoli ha una missione, tutti saranno pronti alla causa?

La Redazione